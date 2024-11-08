2024-11-08 10:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم _نينوى

أكد ممثل كوتا الايزيدية في مجلس محافظة نينوى عدنان شيفان شيخ كالو، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، أنه تمت إزالة جميع المخاوف التي لدينا بخصوص التعداد السكاني.

وقال شيخ كالو في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كانت لدينا مخاوف بخصوص النازحين الإيزيديين في إقليم كردستان من أهالي سنجار وباقي مناطق نينوى من ان يتم تسجيلهم على المحافظات التي نزحوا اليها".

وأضاف أنه "أجرينا اتصالا مع مدير إحصاء نينوى وأكد لدينا بأنه سيتم تسجيل النازحين على مناطقهم الأصلية في عملية التعداد السكاني التي ستجري في الشهر الحالي".

ومن المقرر ان يجري التعداد السكاني في 20 و21 من الشهر الجاري وسيفرض فيه حظراً للتجوال.

ولم يشهد العراق تعدادا للسكان منذ نحو 3 عقود، حيث كان آخر تعداد شهده البلد عام 1997، ولم يشمل إقليم كردستان في ذلك الوقت لأنه كان يتمتع بسلطة شبه مستقلة عن العراق، وشهد الإقليم آخر تعداد سكاني له مع العراق عام 1987.



