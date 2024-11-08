القبض على نحو 700 تاجر بالمخدرات في اقليم كوردستان

2024-11-08 10:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت احصائية صادرة عن مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمجلس الامن في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على قرابة 700 شخص بتهمة الاتجار بالمخدرات منذ بداية العام الحالي ولغاية الآن.

ووفقا للاحصائية، فإنه تم القبض على أكثر من 1311 بتهم تتعلق بالتعاطي والاتجار بالمخدرات منذ بداية العام 2024.

وأشارت الإحصائية، إلى أن من بين ذلك العدد 698 متهما القي القبض عليهم بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة مع ضبط 444 كيلوغراما من تلك المواد.

وتبذل السلطات في اقليم كوردستان الجهود في مجال مكافحة المخدرات والحد من ترويجها خاصة بعد ان صرح مسؤولون أمنيون بزدياد معدلات التجارة والترويج والتعاطي للمواد المخدرة في العراق ومن ضمنها الإقليم.