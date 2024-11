2024-11-08 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بعداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة فيما أشارت إلى أن الأجواء ستكون غائمة مع درجات حرارة في العشرين مئوية

