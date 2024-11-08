من ملك جمال الاردن الى شاب بجسد هزيل .. "ايمن العلي" يصدم متابعيه بصورة على الانستغرام.. والسبب!

2024-11-08 11:30:15 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الاردن





وجة تعاطف عارمة عمت الأردنيين جراء صورة انتشرت على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية للشاب والناشط الأردني أيمن العلي، الملقب بـ "ملك جمال الأردن".





فقد طلب العلي من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء له بالشفاء العاجل، بعد أن نشر صورة حديثة له، بجسد هزيل، وتغير صارخ في شكله. ما أثار تعاطفاً واسعاً معه.





إذ نشر الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، صورة حديثة له عبر حسابه في "إنستغرام"، برفقة والدته داخل أحد المستشفيات الأردنية وهو على فراش المرض.





كما أرفق الصورة بتعليق مقتضب قال فيه: "الحمد لله.. دعوة من القلب"، في إشارة إلى معاناته الصحية التي أظهرتها ملامحه المتعبة ووزنه القليل مع تورم كبير في قدميه نتيجة المرض. حيث لاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من الجمهور الأردني والنشطاء على مواقع التواصل، الذين عبروا عن تضامنهم مع العلي ودعوا له بالشفاء.



















