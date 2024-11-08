اليوم .. وطني اليد يلتقي نظيره الإيراني ودياً
2024-11-08 11:35:02 - المصدر: واع
بغداد-واع
يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، نظيره الايراني في مباراة ودية تقام على قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الاشرف.
وأكمل المنتخب الوطني لكرة اليد جميع تحضيراته الاستعدادية لهذه المباراة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
يذكر أن المباراة الودية الاولى التي جرت يوم الاربعاء الماضي اسفرت عن فوز الفريق الايراني بنتيجة ( 24-23) هدفاً.
يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، نظيره الايراني في مباراة ودية تقام على قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الاشرف.
وأكمل المنتخب الوطني لكرة اليد جميع تحضيراته الاستعدادية لهذه المباراة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.
يذكر أن المباراة الودية الاولى التي جرت يوم الاربعاء الماضي اسفرت عن فوز الفريق الايراني بنتيجة ( 24-23) هدفاً.