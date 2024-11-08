2024-11-08 11:35:02 - المصدر: واع

بغداد-واعيلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، نظيره الايراني في مباراة ودية تقام على قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الاشرف.وأكمل المنتخب الوطني لكرة اليد جميع تحضيراته الاستعدادية لهذه المباراة التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.يذكر أن المباراة الودية الاولى التي جرت يوم الاربعاء الماضي اسفرت عن فوز الفريق الايراني بنتيجة ( 24-23) هدفاً.