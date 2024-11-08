إنريكي يعطل مساعي باريس نحو صفقة ثقيلة

2024-11-08 11:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل اعلام، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، قيام مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي بتعطيل مساعي ناديه لإبرام صفقة قوية لتعزيز خط هجوم الفريق، خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فأن "باريس وأندية أخرى بدأت تحركات جادة لضم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة"، مبينة ان "لويس إنريكي غير مقتنع بضم لاعب بسعر ضخم في الوقت الحالي".

واضافت ان "صفقة ضم جيوكيريس ستتراوح بين 75 إلى 100 مليون يورو، وهو ما يعتبره المدرب الإسباني، مخاطرة لجميع الأطراف"، مشيرة الى ان "لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس، بدأ التواصل بالفعل لضم صفقتين من سبورتنج لشبونة، وهما جيوكيريس، واللاعب الشاب جيوفاني كييندا البالغ من العمر 17 عاما".

ويلمع جيوكيريس مع سبورتنج لشبونة، وسجل هاتريك في الفوز العريض 4-1 على مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات





