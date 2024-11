2024-11-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر سجل النفط العراقي، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا في الأسعار خلال التعاملات اليومية في السوق العالمية مع تزايد حدة التصعيد بين ايران “وإسرائيل”. وسجل خام البصرة الثقيل 69.86 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 73.01 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 1.48+ لكلاهما. وانخفضت أسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 75.18 دولارا، بينما …

