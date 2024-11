2024-11-08 11:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عودة الحالة المطرية الى مناطق متفرقة من البلاد مع بداية الأسبوع القادم. وذكرت الهيئة في بيان أن “الطقس ليوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً الى عائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”. وأضاف البيان، أن “طقس يوم الاحد سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط …

