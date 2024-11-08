بدوافع إرهابية.. القبض على متهم "خطف وقتل شقيقين" في بغداد

2024-11-08 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، القبض على متهم "خطف وقتل شقيقين" في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها في بغداد/ الرصافة تمكنت بجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، وذلك لقيامه بخطف وقتل شقيقين في احدى مناطق العاصمة".

واضافت انه "ولدى التحقيق معه ومواجهته بالأدلة القاطعة اعترف صراحةً عن قيامه بعملية خطف الشقيقين ومساومة ذويهم على مبلغ مالي كبير مقابل اطلاق سراحهم"، مبينة انه "وبعدها قام بقتلهم بدوافع ارهابية ورمي جثثهم في منطقة نائية في بغداد / جانب الرصافة".

واكدت الوكالة أنه "تم تصديق اقواله قضائياً بالاعتراف وأُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".