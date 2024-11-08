مدير مستشفى هيوا لأمراض السرطان ينتقد التلكؤ والتباطؤ في بناء مستشفى الأمل الكبير

2024-11-08 12:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

انتقد مدير مستشفى هيوا لمعالجة مرضى السرطان في محافظة السليمانية ياد النقشبندي، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، التلكؤ والتباطؤ في بناء مستشفى الأمل الكبير، رغم مرور أكثر من 6 أشهر على قرار وضع حجر الأساس لبناء المستشفى.

وقال النقشبندي خلال مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "خلال الفترة الماضية أنجزت المستشفى مهامها من خلال تبرعات المواطنين، واليوم وصل الأمر بالمستشفى إلى عدم قدرتها الاستمرار بهذا الشكل وخدمة هذا العدد الكبير من المرضى أكثر من ذلك”، داعيا المعنيين الى الإسراع ببناء مستشفى الأمل الكبير الخاص بمعالجة مرضى السرطان، لأن الأمر لا يتحمل التأخير أكثر من ذلك".

وأضاف أنه "قبل 6 اشهر عقد مجلس صندوق دعم السرطان اجتماعا وقرر وضع حجر الأساس لبناء مستشفى هيوا "الامل الكبير" في السليمانية وتقرر تشكيل لجنة لزيارة مستشفى هيوا، ولحد الآن وبعد انقضاء 6 أشهر لم تقم اللجنة المذكورة بزيارة مستشفى هيوا لمناقشة موضوع بناء مستشفى الأمل الكبير".

وأوضح أنه "لا يجوز تأخير بناء مستشفى الامل الكبير اكثر من ذلك لان مستشفى هيوا الآن مكتظة بالمرضى ولا تتحمل ضغوط اكثر. مشيراً الى ان 30% من المرضى هم من محافظة السليمانية و70% هم من سكان المحافظات العراقية الأخرى”، مذكرا الحكومة بعدم التمييز بين المحافظات، فقد وضعت الحجر الأساس لمستشفى جديد لمعالجة أمراض السرطان في أربيل، لكن لحد الان لم تضع أي خطوة لبناء مستشفى الامل الكبير في السليمانية".

وأشار النقشبندي إلى أنه "تم تخصيص قطة أرض تبلغ مساحتها 12 دونم من قبل بلدية السليمانية بالقرب من متنزه هواري شار لبناء مستشفى الأمل الكبير، ولا توجد أي ذريعة لتأخير الامر اكثر من ذلك"، لافتا إلى أن "مستشفى هيوا في السليمانية هي الوحيدة في العراق التي تجري فيها فحص الجيني لمرضى السرطان من خلال هذا الجهاز المتطور"

وبين مدير المستشفى في مؤتمره الصحفي إلى أن "الحكومة لم تقدم أية مساعدات لمستشفى هيوا"، منوهاً أن "أغلب الأدوية التي تستخدم في المستشفى وفرت عن طريق واردات السليمانية والحكومة لم تصرف اي مبلغ لدعم المستشفى".