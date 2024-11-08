صناديق "بيتكوين" تحقق أكثر من مليار دولار من صافي تدفقات الاستثمار

2024-11-08 13:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حققت الصناديق المتداولة الأميركية التي تستثمر في "بيتكوين" مستوى قياسياً من صافي تدفقات الاستثمار اليومية بلغ 1.38 مليار دولار، مدفوعة بدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لقطاع الأصول الرقمية، وتعهده بتوفير القيود التنظيمية الداعمة.

استأثر صندوق "آي شيرز بتكوين ترست" (iShares Bitcoin Trust) التابع لشركة "بلاك روك" على 81% من فيض الاستثمارات الخميس، التي جاءت بعد يوم واحد من ارتفاع حجم التداول في الصناديق المتداولة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبيرغ".

كما بلغ صافي الاستثمارات المتدفقة إلى الصندوق مستوى غير مسبوق عند 1.1 مليار دولار.

يعد الطلب على "آي شيرز بتكوين ترست"، الذي يعد أكبر صندوق "بتكوين" في العالم، إشارة أخرى على كيف سيغير تعهد ترمب بتعزيز مكانة الولايات المتحدة في صميم قطاع الأصول الرقمية مسار سوق العملات المشفرة، حيث ارتفع سعر "بتكوين"، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، إلى مستوى قياسي عند 76,956 دولاراً الخميس، فيما ينظر إلى "بتكوين" على أنها أحد الأصول المرتبط أدائها الجيد بفوز ترمب.

ترقب لوفاء ترامب بتعهداته لقطاع التشفير

أشارت كارولاين باولر، الرئيسة التنفيذية لمنصة تداول العملات المشفرة "بي تي سي ماركتس" (BTC Markets)، إلى وجود "خطر كبير يتمثل في حلقة مفرغة من رد الفعل، تؤدي فيها زيادة الاستثمارات في الصناديق المتداولة إلى ارتفاع سعر (بتكوين)، ما سيجذب مزيداً من الاستثمارات".

يتوقف كثير من الأمور على وفاء ترامب بوعوده الانتخابية، مثل بناء احتياطي استراتيجي من "بتكوين"، وتعيين داعمين للأصول الرقمية في الجهات التنظيمية. بينما يشير عدد من المؤشرات الفنية إلى أنه حان موعد التوقف المؤقت للارتفاع المستمر منذ شهرين بدعم التفاؤل حول إعادة انتخاب ترمب.

استقر سعر "بتكوين" قرب 76 ألف دولار في تمام الساعة 6:35 صباح الجمعة في لندن. ومع ارتفاع سعر العملة المشفرة بنحو 80% منذ بداية 2024، تجاوزت أرباحها عائدات الاستثمارات التقليدية، مثل الأسهم العالمية والذهب.