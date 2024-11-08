2024-11-08 13:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد السياسي الكردي، لطيف الشيخ، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024) أن أصوات المعارضة في إقليم كردستان لم تقل، ولكن ثقل المعارضة في كردستان ذهب باتجاه واحد هو حركة الجيل الجديد.

وقال الشيخ لـ "بغداد اليوم"، ان "هنالك أحزاب تراجعت مثل حركة التغيير، ولكن الأحزاب الرئيسة والحاكمة في كردستان حافظت على عدد مقاعدها، لأن لديها جمهور ثابت، وهو جمهور سلطة وامتيازات وانصار وشيوخ عشائر ومستفيدين".

وأضاف، أن "الجمهور المعارض فقد ذهب باتجاه واحد وهو الجيل الجديد، لذلك خسرت الحركات الأخرى، ودور المعارضة سيبقى ضعيفا ولن تستطيع تشكيل قوة كبيرة داخل الإقليم، بسبب تشتتها وعدم وحدة موقفها".

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أعلنت في 30 من تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان التي جرت في 20 من الشهر الماضي، بنسبة مشاركة بلغت 72.06%.

وبحسب النتائج، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً من أصل 100 مقعد (عدد مقاعد برلمان كردستان)، وتلاه الاتحاد الوطني الكردستاني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، وتيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، والتغيير على مقعد واحد.











