"نسمات بغدادية" تثري المشهد الفني بالسليمانية (صور)

2024-11-08 13:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نظّم "تجمع فاديا للثقافة والفنون" بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بجامعة السليمانية معرضاً فنياً يحمل عنوان "نسمات بغدادية في سماء السليمانية".

وضم المعرض مجموعة من الأعمال التي تستعرض حياة بغداد وتفاصيلها من خلال عيون فنانين عراقيين من مختلف المحافظات. وقدّم الفنانون المشاركون لوحات متنوّعة من حيث الأسلوب والتقنية، ما أضفى على المعرض تنوعاً بصرياً كبيراً جذب الأنظار وأثار الإعجاب.نقل جماليات بغداد إلى جمهور السليمانية

وفي تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أوضحت فادية النعيمي مسؤولة تجمع فاديا للثقافة والفنون، أن الهدف الرئيسي من المعرض هو تقريب بغداد، بثقافتها وجمالياتها، إلى الجمهور في السليمانية.

وقالت النعيمي، إن "الفكرة وراء "نسمات بغدادية" كانت إيجاد مساحة يتبادل فيها الفنانون تصوراتهم عن بغداد، بما تحمله من غنى ثقافي وتراثي، ونقلها إلى جمهور جديد، لنخلق حالة من التفاعل الثقافي بين مدينتين عريقتين".

إبداعات فنية متعددة وتقنيات متنوعة

ويقول علي مهدي المسؤول الإعلامي للتجمع لوكالة شفق نيوز إن "الأعمال المشاركة في المعرض تنوّعت لتشمل رسوماً تشكيلية، و لوحات تجريدية، وأعمالاً نحتية تجسد معالم بارزة من بغداد، بالإضافة إلى صور تعكس روح الحياة اليومية".

ويضيف، أن "استخدم الفنانون تقنيات متعددة، حيث تضمنت بعض الأعمال الرسم بالألوان الزيتية، واستخدام الأكريليك، إلى جانب فنون الكولاج ، ما أضاف إلى المعرض بعداً إبداعياً يعكس تعدد الأساليب الفنية بين الفنانين المشاركين".

فعاليات فنية وثقافية مصاحبة

وأشار مهدي إلى أن المعرض لم يقتصر على عرض اللوحات فحسب، بل تضمن أيضاً فعاليات ثقافية مصاحبة، مثل جلسات حوارية حول تاريخ بغداد وثقافتها، حيث تبادل الفنانون والمدعوون الآراء والأفكار حول تجاربهم في بغداد وما تمثله لهم كإلهام فني.

وقال مهدي: "أردنا أن يكون المعرض مساحة شاملة تجمع بين الفنون المرئية والنقاش الثقافي، مما يعطي عمقاً أكبر للتجربة الفنية ويتيح فرصة للحوار وتبادل الرؤى".

إقبال كبير ودعم محلي

شهد المعرض إقبالاً واسعاً من زوّار السليمانية، من طلبة وأكاديميين وعشاق الفن، الذين تفاعلوا مع الأعمال المقدّمة وأبدوا إعجابهم بالتنوع الفني.

وأشادت فادية النعيمي بالدور الكبير لجامعة السليمانية في تقديم الدعم وتوفير المساحة المناسبة لإقامة المعرض، مشيرة إلى أن هذا التعاون يُظهر حرص الجهات الأكاديمية على دعم الفنون والانفتاح على مختلف ألوان الثقافة العراقية.خطط مستقبلية لتوسيع الفعاليات الفنيةواختتمت النعيمي تصريحها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في هذه المشاريع الفنية، كاشفة عن خطط مستقبلية لإقامة معارض مماثلة في مدن عراقية أخرى، بهدف خلق حوار مستدام بين الفنانين والجمهور. وأضافت : "نسعى لإقامة المزيد من المعارض في البصرة وأربيل قريباً، إذ نأمل أن يسهم ذلك في تعزيز الروابط الثقافية وإبراز التراث الفني العريق للعراق".

و يأتي معرض "نسمات بغدادية في سماء سليمانية" كجزء من سلسلة معارض وأنشطة ثقافية ينظمها تجمع فاديا للثقافة والفنون، وهو تجمع ثقافي مستقل يهدف إلى تعزيز التبادل الفني بين محافظات العراق وتقديم تجارب فنية تسلط الضوء على التراث العراقي وجمالياته المتنوعة.

وتأسس التجمع على يد مجموعة من الفنانين والمثقفين، ويهدف إلى خلق فضاء مشترك للفنانين من جميع أنحاء العراق، ليقدموا أعمالهم و يسلطوا الضوء على قضايا ومواضيع ثقافية تتعلق بالحياة العراقية، و يعتبر هذا المعرض العاشر ضمن سلسلة معارض فنية ينظمها التجمع.