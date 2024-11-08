مستشار السوداني: وضعنا آلية لإعطاء القروض لهذه الفئات

2024-11-08 14:45:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب، قاسم الظالمي، اليوم الجمعة، أن هناك مبادرات شبابية مستمرة لتلبية احتياجات البرنامج الحكومي، مشيرًا إلى وجود آلية جديدة للتعاون بين المجلس الأعلى للشباب ووزارة العمل. وقال الظالمي: إن المشروع الوطني للشباب الرقمي هو المشروع الخامس والعشرون من سلسلة المشاريع التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب. وأوضح، أن هذه المبادرات مستمرة وفقًا للنوعية والفئة المستهدفة واحتياجات البرنامج الحكومي، بما يتماشى مع تطلعات الشباب وملاءمة لظروف المجتمع العراقي. وحول العقود التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب، ذكر الظالمي أن المجلس أطلق قروض الريادة بالتعاون مع مبادرة ريادة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث وُضعت آلية لهذه القروض وتم فتح استمارة لاستقبال الأسماء، بعد ذلك، يتم اختيار المشاريع بناءً على الرؤية المحددة وتحديد المبالغ المطلوبة. وأشار إلى وجود آلية مشتركة بين المجلس الأعلى للشباب ومبادرة ريادة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تُمكّن من فلترة القروض بما يحقق من طموحات الشباب على أرض الواقع ويسهل إقراضهم بشكل مناسب.