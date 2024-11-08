الامطار تنقذ "سلة الخبز" في ديالى من قرار حكومي

2024-11-08 14:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب السابق عبد الخالق العزاوي، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، عن اعطاء الضوء الاخضر بالمضي في الخطة الزراعية في محافظة ديالى.

وقال العزاوي لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة الزراعية العليا اتخذت قرار بتعليق الخطة الزراعية للموسم الشتوي في ناحية العظيم اقصى شمال ديالى رغم انها تشكل سلة الخبز على مستوى المحافظة بانتاج يصل الى اكثر من 50 الف طن من اجود اصناف الحنطة على مستوى البلاد بسبب محدوية المياه".

واضاف ان "امطار تشرين الثاني الاخيرة اعطت رسائل خير دفعت وزارة الموارد المائية الى تعديل قرارها والسماح بالمضي في الخطة بموافقة الوزير بشكل مباشر"، مؤكدا ان "القرار اعطى ارتياح شعبي لمناطق تعتمد بنسبة 100% على الزراعة في تأمين قوتها على مدار السنة".

واشار الى ان "العظيم من المناطق الزراعية المهمة في ديالى وضمان حصص مائية لها مهم جدا مع غزارة الانتاج الذي لاينحصر في الحبوب بل باقي المحاصيل الاخرى".

هذا وعلق الخبير في الشأن الاقتصادي احمد التميمي، يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، عن فوائد واضرار الامطار المرتقبة في العراق.

وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إنه "رغم كل الاضرار التي قد تتسبب بها الأمطار لكنها تبقى الفائدة الأكثر أهمية في الظواهر الجوية للعراق الذي يعاني من أزمة مالية خانقة و التصحر في الأراضي"، مبينا انه "اذا تساقطت أمطار غزيرة فإن القطاع الزراعي وخاصة في المحافظات الشمالية التي تعتمد على الأمطار أو ما تسمى بالزراعة الديمية هي المستفيد الأول لذلك فإن القطاع الزراعي والموارد المائية ستكون من أكثر المتمنين لسقوط الأمطار بكميات كثيرة في هذه الأوقات مع بدء الموسم الزراعي الشتوي، فضلا عن أن الأمطار لديها أهمية أخرى تتعلق في البيئة ومكافحة التصحر وغيرها".

وأضاف أن " السلبية الوحيدة التي ظهرت خلال السنوات الماضية ظهرت عند سقوط الأمطار بكميات كبيرة وغياب الخدمات وخاصة في موضوع المجاري في المدن وبالتحديد في العاصمة بغداد حيث ظهرت إشكاليات كبيرة في عمليات تصريف المياه وهذا ناتج عن الفساد الكبير وسوء الإدارة في تنفيذ المشاريع".

وبين ان "هناك مهن كبيرة تنتعش خلال فصل الشتاء والأمطار منها عربات بيع المواد الساخنة وكذلك محلات بيع أجهزة التدفئة المختلفة"، مستدركا بالقول "لا نعتقد أن للأمطار اي شيء سلبي على مستوى الاقتصاد غير السيول التي ممكن ان تضرّ الأراضي الزراعية وبعض ممتلكات المواطنين ".







