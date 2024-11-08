بعد التسمم الجماعي.. مستشفى شارزور تنفي تزايد الإصابات وتؤكد: الوضع تحت السيطرة

2024-11-08 14:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نفت إدارة مستشفى "رؤوف بك" في قضاء شارزور بمحافظة حلبجة، يومالجمعة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تزايد الإصابات بحالات التسمم الجماعي،مؤكدةً أن الوضع تحت السيطرة ولا توجد مخاوف صحية تجاه المصابين.

وقالتمديرة المستشفى سارة عمر، لوكالة شفق نيوز، إن "أعداداً كبيرة من المصابين غادرواالمستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، والأرقام المتداولة والتي تشير إلى وصول عددالمصابين إلى نحو 2500 حالة، غير دقيقة".

وبينتأن "إجمالي عدد المراجعين للمستشفى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ومنبينهم المصابون بحالات الإسهال والقيء بلغ نحو 2200 مريض، متضمّنين حالات بأمراضأخرى".

وتداولتبعض وسائل الإعلام مؤخراً تقارير تشير إلى ارتفاع حاد في أعداد المصابين بحالاتالإسهال والقيء في قضاء شارزور، مما أثار قلقاً بين السكان المحليين بشأن احتمالتفشي المرض.

وجاءنفي إدارة مستشفى "رؤوف بك" لهذه المعلومات في إطار طمأنة الرأي العاموتوضيح الحقائق المتعلقة بالحالات الطبية التي استقبلها المستشفى خلالالساعات الماضية.

وفيوقت سابق اليوم، كشف وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان برزنجي، عن تفاصيل حالاتالتسمم الجماعي التي حصلت في محافظة حلبجة، مؤكداً أنها ليست بالخطيرة والجميععادوا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج في المستشفيات باستثناء 70 حالة فقط.

وقالبرزنجي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد حالات التسمم المسجلة حتىالآن 1560 حالة ومنذ وقوع الحادثة، وقد أرسلت وزارة الصحة فرقها بالتنسيق معمديريات الصحة في السليمانية وحلبجة وتوصلنا إلى أن نتيجة الإصابات هي تناول مياه ملوثةاختلطت بمياه الصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم في الأيام الأخيرة".

وأضاف"لحسن الحظ الحالات ليست خطيرة بل هي خفيفة ومتوسطة وهناك 70 شخصاً فقط مازالوا يرقدون في المستشفى والبقية عادوا إلى منازلهم بعد تلقيهم العلاج".

ويومأمس الخميس، أبلغ مصدر محلي في حلبجة، وكالة شفق نيوز، بإصابة أكثر من 700 شخصبحالات "قيء وإسهال" في قضاء شهرزور، مبيناً أن "السبب وراء هذاالعدد الكبير من المصابين قد يكون وجود مياه ملوثة".

ولفتالمصدر إلى أن "الجهات المعنية وبالتنسيق مع دائرة صحة القضاء يعقدون اجتماعاًالآن لتدارك الوضع".

ولاحقاًأكدت مستشفى "رؤوف بك" في منطقة شارزور في حلبجة بإقليم كوردستان، أنتلوث مياه الشرب أدى إلى إصابة نحو 1400 شخص بحالات إسهال حادة في ثلاث مناطقمختلفة نتيجة تسربات في أنابيب نقل المياه.

وأوضحتمديرة المستشفى سارة عمر، لوكالة شفق نيوز، أن المياه الملوثة اختلطت بمياه الشربنتيجة ثقوب في الأنابيب، مما تسبب بانتشار واسع للإصابات.

وقالتعمر إن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات المحلية، مشيرةإلى أن الوضع الحالي تحت السيطرة بفضل الاستجابة السريعة من الفرق الطبية.