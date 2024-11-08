القائد العام يوجه بالسماح بدخول الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن من دون تأشيرة دخول

2024-11-08 14:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بالسماح بدخول الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن من دون تأشيرة دخول.وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بالسماح بدخول الأشقاء الأردنيين لحضور مباراة العراق والأردن التي ستقام في محافظة البصرة، من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتباراً من يوم 9 تشرين الثاني الحالي".