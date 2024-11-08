تونس.. ندوة لمناقشة مؤتمر الإعلام العربي الذي سيعقد في بغداد

2024-11-08 14:55:01 - المصدر: واع

تونس – واعانطلقت، اليوم الجمعة، ندوة صحفية في مبنى اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس لمناقشة مؤتمر الإعلام العربي الذي سيعقد في شهر نيسان المقبل ببغداد.وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي خلال الندوة وحضرها مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "هذه الندوة تهدف الى مناقشة مؤتمر الإعلام العربي الذي سيعقد في شهر نيسان المقبل في بغداد"، مؤكدا أن "الندوة شهدت توقيع الاتفاقية الخاصة باحتضان بغداد للمؤتمر".وأضاف أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتقديم الدعم الكامل لإنجاح احتضان بغداد الدورة الرابعة من مؤتمر الاعلام"، لافتا الى انه سيشارك في المؤتمر بين 150 الى 200 شخصية إعلامية".واعلن حمادي عن "اطلاق مسابقة خاصة بعنوان المؤتمر ستقدم خلالها جوائز لأفضل الاعمال الصحفية في مجال البيئة والتغير المناخي على الحساب الخاص للشبكة".وكان رئيس شبكة الاعلام العراقي قد أكد يوم أمس أن "العراق جزء من إذاعات الدول العربية، وسيكون الجزء الناجح والداعم له بكل المحافل"، لافتاً إلى، أنه "تم الاتفاق على عقد المؤتمر في نيسان المقبل وتمت مناقشة التفاصيل الخاصة به".