2024-11-08 14:55:01 - المصدر: واع

عمان – واع- هبة السوداني

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، أن منظومة البطاقة الموحدة في الأردن ستكون متاحة لجميع العراقيين في الدول الأخرى، مشيرا الى أن هذه المنظومة ستسهل الإجراءات للعراقيين في المهجر.

وقال الشمري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "وزارة الداخلية افتتحت منظومة دائمية للتسجيل المركزي للبطاقة الوطنية الموحدة"، لافتا الى أن "هذه المنظومة ستسهل على جميع العراقيين في الخارج لاصدار البطاقة الوطنية او تجديدها".

وأضاف أن "هناك الآلاف من الجالية العراقية لا تمتلك البطاقة الوطنية، لذلك عملت الوزارة على افتتاح هذه المنظومة في العاصمة الأردنية خاصة وان الجواز الالكتروني يعتمد بشكل أساس على البطاقة الموحدة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تسعى الى ان تكون البطاقة الوطنية هي الأساس في المستمسكات الرسمية".

وأشار الى أن "هذه المنظومة تشمل جميع العراقيين في الأردن وفي دول المنطقة القريبة، وستعمل بانسيابية وسهولة بسبب وجود جميع البيانات في الجهاز الذي تم تنصيبه في هذه المنظومة".

وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد افتتح اليوم الجمعة، منظومة البطاقة الموحدة بالسفارة العراقية في الأردن.