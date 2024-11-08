2024-11-08 15:00:54 - المصدر: ايشان

أعلنت المقاومةً الاسلامية في العراق، اليوم الجمعة، مهاجمة هدف عسكري في الاراضي المحتلة بالطيران المسير. وذكرت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الجمعة 8-11-2024 ، هدفاً عسكرياً […]

ظهرت المقالة المقاومة العراقية تستهدف شمالي أراضي الاحتلال ثلاث مرات اليوم أولاً على ايشان.



