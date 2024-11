ليس صلاح.. لاعب مصري يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف ببطولة اوروبية

2024-11-08 16:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تصدر النجم الدولي المصري عمر مرموش، هداف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). وأعلن الحساب الرسمي للبطولة على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، الجمعة، قائمة الأهداف المرشحة لحصد جائزة الأفضل في تلك الجولة. ويتنافس مرموش …

