2024-11-08 16:09:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على المتهم بتفجير محل تجاري في كركوك بعد عملية رصد دقيقة. وذكر الجهاز في بيان: “بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش […]

ظهرت المقالة ضبط متهم بتفجير محل تجاري في كركوك بعد استدراجه من خارج العراق أولاً على ايشان.



