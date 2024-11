السوداني يأمر بسحب يد رئيس هيئة المستشارين

2024-11-08 16:20:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى سحب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل إثر تسريبات. وقال مصدر سياسي لـ(المدى)، إن "السوداني سحب يد رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل في مجلس الوزراء على خلفية التسجيل الصوتي المسرب". وظهر تسريب صوتي مسرّب لرئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي عبد الكريم فيصل […]

