2024-11-08 16:20:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتفجير "محل تجاري" في كركوك بعد عملية رصد دقيقة. وذكر بيان للجهاز تلقته (المدى): "بعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش […]

