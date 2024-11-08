المركزي التركي يزيد توقعات التضخم لعامي 2024 و2025

2024-11-08 16:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعرفع البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، توقعاته لمعدل التضخم للعامين الجاري والمقبل، مشيرا إلى ارتفاع في الأسعار فاق التوقعات.وقال محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان إن البنك راجع تقديره للتضخم لنهاية عام 2024، ليرفعه من 38 % إلى 44 %.وأضاف كاراهان أن توقعات السوق تشهد تحسنا "بصورة أبطأ مما كان متوقعا"، مشيرا إلى زيادة أسعار المستهلكين، خاصة الأغذية غير المعالجة، وأسعار الخدمات مثل الإيجارات، تتجاوز التوقعات.ورفع البنك توقعات التضخم لنهاية 2025 من 14 % إلى 21 %.