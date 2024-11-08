2024-11-08 16:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على المتهم بتفجير “محل تجاري” في محافظة كركوك. وذكر الجهاز في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “وبعد ستة أيام من تنفيذ هجوم استهدف أحد المحال التجارية في محافظة كركوك بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة صاحب المحل وزوجته، تمكنت مفارزه بالتنسيق مع المديرية العامة لعمليات الأسايش …

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