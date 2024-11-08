بينهم أجانب.. اعتقال 4 متلبسين بحوزتهم 5 كغم من الكريستال في ميسان

2024-11-08 16:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، (8 تشرين الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات غالبيتهم أجانب.

وذكر بيان لشرطة ميسان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبجهود استخبارية استثنائية ومتابعة ميدانية نفذت مديرية شؤون مخدرات ميسان، عملية نوعية في ميسان اسفرت عن إلقاء القبض على أربعة متورطين بتجارة المخدرات ثلاثة منهم أجانب الجنسية متلبسين بحيازة (5) كيلو غرامات من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف، انه "تم ايداع المتهمين التوقيف وفق احكام المادة (27) مخدرات عن جريمة المتاجرة الدولية وسيتم إعلان باقي التفاصيل لاحقا بعد انتهاء التحقيقات الأصولية".



