حرس الحدود: تجهيز 575 مخفرا ونقطة حدودية بمنظومة الطاقة الشمسية

2024-11-08 17:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلنت قيادة حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إطلاق مجموعة من المشاريع لتعزيز ضبط الحدود الدولية، فيما أكدت تجهيز 575 مخفرا ونقطة حدودية بمنظومة الطاقة الشمسية.وقال قائد قوات حرس الحدود الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "جرى إطلاق عقود كبيرة هذا العام ضمن الخطة الاستثمارية منها تجهيز قيادة قوات الحدود بمعدات هندسية لشق الطرق وفتح الطرق إلى المخافر وبالذات المناطق الجبلية والصعبة، ولتغطية مخافرنا وسد حاجة المخافر من منظومات الطاقة الشمسية".وأوضح، أنه "من أهم المشاكل التي تعاني منها الحدود هي عدم توفر الطاقة الكهربائية، لذلك اعتمدنا على منظومات الطاقة الشمسية لتوفيرها"، لافتاً إلى، أنه "تم إطلاق عقود لتجهيز 575 مخفرا ونقطة حدودية بمنظومة الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى عجلات إسقاء، و350 عجلة ركاب حديثة للدوريات الحدودية نوع (لاند كروز دبل قمارة)".وأضاف، أن "العقود تضمنت تجهيز كيبل ضوئي بطول 450 كيلومترا سيجري مده من منطقة عرعر جنوباً إلى منطقة الوليد شمالاً، وتجهيز لواء حدود السواحل في شط العرب بالزوارق"، مبيناً، أنه "تم إطلاق مجموعة من المشاريع ضمن حزمة واحدة وستأتي ثمارها نهاية العام بدخولها حيز التنفيذ، وستسهم بضبط الحدود الدولية مع دول الجوار".