رئيس هيئة المستشارين يوضح حقيقة سحب يده من العمل إثر تسريب صوتي

2024-11-08 17:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أوضح رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، حقيقة سحب يده من العمل إثر تسريب صوتي.

وقال الفيصل في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تداولت تسريب صوتي مفبرك، وهنا نوضح ما يلي اولاً: أؤكد بأن المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا وهو محض افتراء، ثانياً: كما أبيّن بأنه لا صحة لسحب اليد من العمل".

وتابع "ثالثاً: أضع كل ثقتي بالقضاء العراقي الذي سيكون بعد الله العون والسند لإنصافي من الذين أساؤوا لي، رباعاً: أعلن ان هذا استهداف وإنذار لكل من يعمل ويحارب بشرف ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات العراق، خامساً: اعلم ان هذه ضريبة يدفعها من لم يركن للفاسدين وأساليبهم التي خلت من المرؤة والأخلاق، ولن يثنينا عن بناء الدولة ومؤسساتها المرجفون بهذا الاستهداف الرخيص".