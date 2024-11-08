باريس.. الأسبوع الثقافي العربي في اليونسكو يختتم فعالياته بحضور عراقي (صور)

2024-11-08 18:15:09 - المصدر: العالم الجديد

شهد مقر منظمة التربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” في باريس اليوم الجمعة، اختتام فعاليات “أسبوع الثقافة العربي لدى اليونسكو”، الذي أقامته المجموعة العربية لدى المنظمة، وتضمن فعاليات متنوعة ومشاركة عراقية وعربية ودولية واسعة. وكانت أودري أزولاي، المدير العام لليونسكو، قد افتتحت فعاليات المهرجان الذي حضره مندوبو الدول العربية الدائمون لدى المنظمة، وجمع من السفراء والدبلوماسيين والمثقفين […]