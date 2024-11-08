صولة أمنية تنتهي باعتقال 38 متهما بتجارة المخدرات في بابل

2024-11-08 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الجمعة، (8 تشرين الثاني 2024)، عن إلقاء القبض على 38 مطلوباً للقضاء بتهم تتعلق بتجارة وترويج المخدرات في المحافظة.

وقلت شرطة بابل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "قوة مشتركة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والوحدة التكتيكية الخاصة، نفذت حملة أمنية واسعة شملت مناطق متفرقة من المحافظة".

ونقل البيان عن العميد حيدر حسون، مدير شؤون المخدرات بالمحافظة، تأكيده بأن "الحملة حققت نجاحاً كبيراً، حيث أسفرت عن القبض على 38 مطلوباً للقضاء بتهم تتعلق بتجارة وترويج المخدرات ، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة المتنوعة".

وأضاف "شملت المضبوطات 58 غراماً من مادة الكريستال، و60 غراماً من مادة الترياك، بالإضافة إلى 15 أداة تعاطي، و3 موازين ألكترونية، ومسدسين، وبندقيتين، و 50 طلقة، و 3 عجلات ودراجة نارية، التي تستخدم عادة في عمليات الترويج والتوزيع".

ونوه حسون الى، ان "هذه الحملة، تأتي في إطار استمرار الجهود الحثيثة للأجهزة الأمنية في بابل لتنفيذ مثل هذه الحملات النوعية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، بهدف القضاء على أوكار الجريمة وملاحقة المتورطين بها، وتؤكد هذه النتائج عزمنا على تحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين".



