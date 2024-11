2024-11-08 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفى رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، اليوم الجمعة، صلته بالتسريب الصوتي وسحب يده من العمل. وقال الفيصل في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والصفحات الصفراء تسريب صوتي مفبرك”، مؤكدا أن “المقطع الصوتي الذي نشر مفبرك عليّ، وأنفي صدور مثل هذا المضمون جملة وتفصيلا …

