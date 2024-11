“سلاح المفلسين “.. مكتب السوداني يتوعد الجهات التي تشوه صور الإنجازات الحكومية

2024-11-08 19:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توعد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، الجهات التي تحاول تشويه صور الإنجازات الحكومية، مبيناً أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج لذلك. وذكر المكتب في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، إنه “استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات …

