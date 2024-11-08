مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء: ثقتنا كاملة بالقضاء وإجراءاته لردع أصحاب التلفيق والكذب

2024-11-08 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر، اليوم الجمعة، الثقة الكاملة بالقضاء العراقي وإجراءاته لردع أصحاب التلفيق والكذب.وقال نادر في تدوينة على منصة (X)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): " ثقتنا كاملة بالقضاء وإجراءاته لردع أصحاب التلفيق والكذب".وأضاف، أن "أبسط وأسهل وأيسر ما يمكن اليوم هو أن نفبرك الأصوات وننشر الاكاذيب كما يفعلون، لكننا نترفع عن تلك الأساليب الرخيصة فهي خيار المفلسين".وتابع نادر، إن "خيارنا الذي لن نحيد عنه، هو مجابهة الكذب بالمعلومة الدقيقة والحقيقة الواضحة، وسنواصل العمل بكل أمانة وصدق كما يستحق أبناء شعبنا الكريم".وأكد "نتمسك بقوة القانون وثقتنا كاملة بالقضاء وإجراءاته لردع أصحاب التلفيق والكذب".