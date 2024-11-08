الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي

2024-11-08 19:45:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر .وهبط الذهب في "المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2688.30 دولارا للأونصة، وتراجع 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى 2696.30 دولارا.