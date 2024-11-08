المنتجات النفطية تؤكد تزويد 14 ألف حوضية بمنظومة GPRS وتوضح أهميتها

2024-11-08 19:50:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفوازأكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الجمعة، نصب منظومات GPRS في الحوضيات الناقلة للمنتجات، وفيما حددت أهميتها، أشارت إلى أن عملية تهريب المشتقات النفطية انحسرت بشكل كبير.وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسن طالب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة إلى وزارة النفط، أطلقت عدة تطبيقات وبرمجيات لمراقبة ومكافحة تهريب المنتجات النفطية عن طريق منظومة GPRS ودخلت حيز الاستخدام".وأضاف، أن "‎%‎ 50 من الحوضيات وبعدد 14 ألفاً سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص نصبت لها منظمة GPRS لمراقبة سير الحوضيات من مجمل 25 ألف حوضية".وأضاف، أن "هنالك برامجيات أخرى ستضاف في وقت لاحق لمتابعة وتحميل وتفريغ الحوضيات، وتم توزيعها على السيطرات المشتركة وأيضاً ستوزع لجهاز الأمن الوطني والمديرية العامة لشرطة الطاقة لمتابعة تهريب المشتقات النفطية".وأكد طالب، أن "عملية تهريب المشتقات النفطية انحسرت بشكل كبير؛ بسبب استخدام التكنولوجيا والمراقبة الحثيثة والعمل المشترك بين ملاكات هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات والجهات الأمنية"، لافتا إلى، أن "جميع المنتجات النفطية مراقبة بمنظومات رقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية".