2024-11-08 20:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بان القوات الامنية سيطرت على نزاع عشائري عنيف جنوبي مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية سيطرت على نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي (آل حسن والسادة العگدة) بمنطقة الكرماشية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، أن "النزاع بين الطرفين اندلع بسبب خلافات على أرض زراعية، فيما باشرت القوات الامنية بحملات دهم وتفتيش بحثا عن مفتعلي النزاع".