حديث عن "يد خفية".. بيان غاضب من نادي أربيل ضد حكام الدوري

2024-11-08 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استنكر ناديأربيل الرياضي، مساء الجمعة، وبشدة قرارات حكام مباريات فريقه في دوري نجوم العراقلكرة القدم، طوال الجولات السبع الماضية.

وقدم النادي، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، أبرز القرارات الخاطئة لحكام دوري نجوم العراق، ضد الفريق،مطالباً بالتحرك لوقف ما وصفها بـ"اليد الخفية" وراء تصرف هؤلاء الحكامفي جميع المباريات الماضية، خصوصا في المباراة الأخيرة أمام فريق زاخو.

كما طالب بـ"التحقيقحول كيفية اختيار الحكام لمباريات الفريق، من خلال لجنة الحكام"، متعهداًبـ"نشر الدلائل الصورية والفيديوية حول ظلم الحكام وقراراتهم المجحفة بحق اللاعبين.