2024-11-08 20:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل منتخب العراق مع ضيفه المنتخب الإيراني بنتيجة 23-23 في مباراة ودية دولية ثانية جرت مساء يوم الجمعة في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف .

وتأتي المباراتان الوديتان اللتان خاضهما المنتخبين العراقي والايراني، ضمن أيام الاسبوع الدولي لكرة اليد، وجرتا في قاعة السلام بمحافظة النجف.

وكان المنتخب العراقي لكرة اليد، خسر مباراته الاولى الأربعاء الماضي أمام ضيفه المنتخب الإيراني بفارق هدف واحد بنتيجة 24-23.