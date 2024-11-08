الرئيسية
سياسة
أمن
اقتصاد
رياضة
مقالات
منوعات
🔍
عربي
كردي
إنكليزي
اخبار العراق الان
بغداد
نينوى
البصرة
اربيل
الأنبار
كربلاء
صلاح الدين
كركوك
ديالى
ميسان
واسط
الديوانية
السليمانية
دهوك
ذي قار
النجف
المثنى
بابل
حلبجة
عاجل
X
الرئيسية
›
قناة السومرية
›
موسوعة الفيديوهات
› فيديو | العراق في دقيقة 08-11-2024#shorts
فيديو | العراق في دقيقة 08-11-2024#shorts
نسخ الرابط
2024-11-08 21:00:02 - المصدر: قناة السومرية
موضوعات ذات صلة
فيديو | هل التونة المعلبة ضارة بالصحة؟
فيديو | نجمة الفن العراقي الأصيل.. الفنانة أميرة جواد ضيفة #بصمات (الجزء الثاني)
فيديو | بتوقيت الشرق الأوسط مع هبة عياد.. وعود ترامب قبل التنصيب وبعده
فيديو | برنامج ننصفكم في بغداد - منطقة الدسيم | مع عمر محمد
فيديو | ما مواقف لبنانيين من استلام ترمب إدارة أمريكا؟
فيديو | اليساري: نحن مقصرون في التصويت على الدرجات الخاصة واغلب المناصب تدار بالوكالة #sh...
فيديو | حصاد الرشيد || العراق والموقف من ترامب
فيديو | مقابلة خاصة لسكاي نيوز عربية مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب