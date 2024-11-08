منتخبنا بكرة اليد يتعادل مع نظيره الإيراني وديا

2024-11-08 21:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - احسان المرسوميتعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني بنتيجة 23/23 هدفا في مباراة ودية.وجرت أحداث المباراة على قاعة السلام بمحافظة النجف الأشرف، ضمن أسبوع التوقف الدولي، تحضيرا لاستحقاقات المنتخبين في المناسبات المقبلة.وتقدم المنتخب الإيراني بفارق هدف في الشوط الأول 14/13، إلا أن منتخبنا تقدم في الدقائق الأخيرة بفارق ثلاثة أهداف، لكن بعض الأخطاء أدت إلى تسجيل لاعبي ايران هدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.