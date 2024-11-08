منتخبنا بكرة اليد يتعادل مع نظيره الإيراني وديا
2024-11-08 21:00:02 - المصدر: واع
بغداد - واع - احسان المرسومي
تعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني بنتيجة 23/23 هدفا في مباراة ودية.
وجرت أحداث المباراة على قاعة السلام بمحافظة النجف الأشرف، ضمن أسبوع التوقف الدولي، تحضيرا لاستحقاقات المنتخبين في المناسبات المقبلة.
وتقدم المنتخب الإيراني بفارق هدف في الشوط الأول 14/13، إلا أن منتخبنا تقدم في الدقائق الأخيرة بفارق ثلاثة أهداف، لكن بعض الأخطاء أدت إلى تسجيل لاعبي ايران هدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.
تعادل منتخبنا الوطني لكرة اليد، اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني بنتيجة 23/23 هدفا في مباراة ودية.
وجرت أحداث المباراة على قاعة السلام بمحافظة النجف الأشرف، ضمن أسبوع التوقف الدولي، تحضيرا لاستحقاقات المنتخبين في المناسبات المقبلة.
وتقدم المنتخب الإيراني بفارق هدف في الشوط الأول 14/13، إلا أن منتخبنا تقدم في الدقائق الأخيرة بفارق ثلاثة أهداف، لكن بعض الأخطاء أدت إلى تسجيل لاعبي ايران هدف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.