ثروة مهدرة.. أكثر من 50% من المصانع العراقية متوقفة عن العمل

2024-11-08 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىلم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة في إعادة تفعيل المصانع الحكومية المعطلة، حتى أنها لم تسمح لكثير من المعامل ذات العلاقة شبه الحكومية والتي تدخل فيها الدولة كجزء أساسي من الممولين بالعودة مرة أخرى لمزاولة المهام، مثل معامل صناعة الألبسة والجلود والأثاث المنزلي وغيرها، ما أدى إلى جمود اقتصادي كبير، واعتماد شبه كامل على بيع […]

