2024-11-08 21:15:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىاعتبر صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، أن قانون العفو العام الذي يجري الحديث عنه، مصمم لإخراج السراق والمزورين.وتحدث المطلك، في مقابلة تلفزيونية تابعتها منصة "(المدى)، عن وضع القوى السُنية في العراق، وقال إنّ "هناك مشروعاً لإضعاف السُنة، كان في أساسه مشروعاً أميركياً ساعدت الأطراف الداخلية والخارجية في استمراره".وأضاف أنه "لا يوجد تمثيل سُني […]

The post صالح المطلك: "العفو العام" مصمم للسراق appeared first on جريدة المدى.