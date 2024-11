المشهداني للحسان: ضرورة العمل على خفض الصراع ونصرة غزة

2024-11-08 21:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، خلال لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، أهمية ضرورة العمل على خفض الصراع في المنطقة. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “المشهداني استقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، في …

