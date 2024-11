ستقام في باريس.. ما حقيقة تغيير موعد مباراة فرنسا و “إسرائيل”؟

2024-11-08 21:18:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باريس/ متابعة عراق اوبزيرفر أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رفضه القاطع لتغيير مباراة كرة القدم المرتقبة بين منتخبي فرنسا و”إسرائي”، المقررة في 14 نوفمبر في ملعب “ستاد دو فرانس” بباريس. وأوضح روتايو أن فرنسا لن ترضخ للتهديدات بالعنف أو التصرفات المعادية للسامية، مشددًا على أن المباراة ستقام في موعدها ومكانها المحددين. وأضاف الوزير أنه …

