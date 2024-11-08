ميسان.. الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات

2024-11-08 22:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المخدرات بحوزتهم (5) كيلوغرام من مادة الكريستال.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ضمن مساعي وزارة الداخلية المكثفة لمواجهة آفة المخدرات وفي نطاق استراتيجية السيطرة على مصادر المتاجرة والتوزيع، تم الإطاحة بشبكة دولية لتجارة وتوزيع المخدرات ضبط بحوزتهم (5) كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة وذلك عبر عملية امنية نوعية".

وأضافت أن "قوة امنية بالاشتراك مع مديرية المخدرات وبإشراف قائد الشرطة وبعد الاعتماد على مصادر استخبارية ذاتية ومن خلال كمين محكم استند إلى معلومات من مصادر موثوقة أطاحت القوة بـ(4) تجار مخدرات (3) منهم يحملون الجنسية الأجنبية".

وأوضحت القيادة أن "العملية الأمنية جاءت بعد ملاحقة وتتبع امتدّت من الحدود وصولاً إلى ناحية المشرح تكللت بالإطاحة بهم"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".