تحالف العزم ينعى الدكتور صالح مهدي السامرائي

2024-11-08 22:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نعى رئيس تحالف العزم مثنى السّامرائي، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، الدكتور صالح مهدي السامرائي الذي وافاه الاجل في المملكة العربية السعودية.

وقال السّامرائي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "ببالغ الحزن والأسى، ننعي الأستاذ الدكتور صالح مهدي السامرائي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في المملكة العربية السعودية اليوم، بعد رحلة حافلة استمرت لأكثر من سبعين عامًا من العطاء والعمل للإسلام والدعوة إلى الله".

وأضاف أن "الدكتور السامرائي كرس حياته للعلم والدعوة، وكان كذلك من أبرز العلماء في المجال الأكاديمي الزراعي، وقدّم إسهامات علمية مشهودة، كما كان له دور ريادي في تأسيس المركز الإسلامي في اليابان، مسهمًا في نشر الإسلام وتعاليمه السمحة في شرق آسيا، وبانياً لجسور التفاهم بين الثقافات".

وتابع السّامرائي: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".



