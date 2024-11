2024-11-08 22:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل شخص تدخل لفض نزاع مسلح، بسبب خلاف على 4 آلاف دينار في محافظة البصرة. وذكر المصدر ان “قريباً لعائلة (نسيب) (35 عاما)، كان في بيت أهل زوجته اثناء وقوع شجار مسلح مع صاحب محل في منطقة القبلة بالبصرة وحاول التدخل لفضه ما أسفر عن مقتله …

