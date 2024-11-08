رضا نيابي بالجهد الاستخباري: نوعية المعلومات أسهمت بتوجيه ضربات قوية لداعش

2024-11-08 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أشادت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، بالجهد الاستخباري لدى القوات الأمنية، مبينة، أن نوعية المعلومات أسهمت بتوجيه ضربات قوية لداعش خلال الأيام الماضية.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "الجهد الاستخباري نجح في تفكيك اثنين من الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية خلال الساعات 72 الماضية في ديالى وكركوك".

وأضاف انه "تم اعتقال افراد الخليتين من خلال عمليات نوعية مميزة جرت بكمائن مباشرة دون اي خسائر"، مؤكدا ان "نوعية المعلومات الدقيقة هي من أسهمت في تحقيق ضربات مهمة في الأشهر الأخيرة لداعش وخلاياه النائمة".

وأشار اسكندر الى ان "الحرب على الإرهاب اخذت بعداً مهما خاصة مع قتل اهم الأسماء في خارطة داعش ابتداء من الصف الأول وصولا الى قيادات القواطع المختبئة في جحور ومضافات نائية لكن تم الوصول اليها".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في الـ22 تشرين الأول 2024، مقتل ما يسمى بـ"والي العراق" في تنظيم داعش الإرهابي وثمانية من كبار قيادات التنظيم.

ويقول خبراء أمنيون في تصريحات وتقارير سابقة، ان العراق يمرُّ بأفضل مراحل الاستقرار الأمني، ولا توجد تعرضات، وباتت عمليات التسلل محدودة جداً، ولا وجود للعمليات النوعية الإرهابية في الداخل العراقي، إضافة إلى نجاح القوات الأمنية في تقييد تحركات تنظيم داعش الإرهابي بعد أن كان في الأمس قادراً على أن يستخدم ما يطلق عليه بالجغرافيا العسكرية المعقدة في السلسلة الجبلية بالمناطق المفتوحة في الصحراء.