انتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور ببغداد

2024-11-08 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، بانتحار موظف عراقي داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "موظفاً عراقياً يعمل بشركة امنية داخل السفارة الألمانية في منطقة المنصور ببغداد، انتحر بأسلوب اطلاق النار على نفسه".

وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير الى انه يعاني من حالة نفسية"، لافتاً الى أن "السفارة استدعت قوات الشرطة للكشف عن ملابسات الحادث".